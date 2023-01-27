انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الجمعة 27 يناير.. شوف الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الذرة اليوم، الجمعة الموافق 27 يناير 2023، في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة منذ يومين، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

سعر الذرة اليوم