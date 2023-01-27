سعر الذرة اليوم الجمعة 27 يناير.. شوف الطن وصل لكام؟

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الذرة اليوم، الجمعة الموافق 27 يناير 2023، في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة منذ يومين، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.
سعر الذرة اليوم
سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 13300 جنيه.
الذرة الأرجنتيني
سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 13300 جنيه.
سعر الذرة الصفراء اليوم
الذرة الروماني
سجل سعر طن الذرة الروماني عند 12700 جنيه.
الذرة الأوكراني
سجل سعر الذرة الأوكراني عند 12700 جنيه.
أسعار الذرة اليوم عالميا
فيما لم تسجل أي أسعار على المستوى العالمي.
سعر الفول الصويا اليوم
سعر طن كسب صويا محلى 44% عند 44500 جنيه.
فيما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلي عند 46500 جنيه.
وبلغ سعر طن صويا فول فات مستورد عند 34000 جنيه أرضه.
كما سجل سعر طن صويا فول فات محلي عند 29100 جنيه.
وسجل سعر طن صويا هاي فات 43% محلي عدن 21900 جنيه.