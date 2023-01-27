انت الان تتابع خبر عاجل| سعر الدينار الكويتي في مصر.. محدش قادر عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدينار الكويتي، استقراره وحفاظه على سعره القياسي مع بداية التداول غير المباشر اليوم الجمعة 27 يناير 2023، لا سيما وأن العملة الكويتية من الأكثر بحثًا على جوجل يوميًا، بسبب أهميها وبعد صعودها خلال المدة الماضية بشكل تاريخي، لتسجل اليوم استقرارا في ظل توقف حركة التداول بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف، مقارنة بـ سعر الدينار أمسِ، وتظل محافظة على السعر منذ 15 يومًا دون تغير.

سعر الدينار الكويتي في مصر

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 27 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

استقرت الأسعار صباح اليوم سعر الدينار الكويتي في مصر بنحو 97.66 جنيه للشراء، وسعر 97.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

واصلت أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء، انخفاضها، بعد ارتفاعه في البنك المركزي المصري ووصوله إلى مستوى تاريخي، على إثر القرار الأخير، بارتفاع سعر الفائدة 3%، ما هدد السوق الموازي وجعله في تراجع مستمر في غالبية العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

طرح سعر الدينار في البنك المركزي اليوم، بشكل مستقر، دون تحرك جديد، لا سيما بعد أن تخطى سعر البيع 95 جنيهًا بمنتصف تعاملات منتصف الشهر الحالي، ليسجل صباح اليوم نحو 97.66 جنيه للشراء، وسعر 97.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 93.96 جنيه للشراء، وسعر 97.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سجل نحو 92.96 جنيه للشراء، وسعر 99.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل نحو 90.27 جنيه للشراء، 97.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 94.08 جنيه للشراء، وسعر 97.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل نحو 94.06 جنيه للشراء، وسعر 97.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 94.85 جنيه للشراء، وسعر 98.00 جنيه للبيع.

مقابل 94.76 جنيه للشراء، وسعر 97.93 جنيه للبيع أمس الإثني