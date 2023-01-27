انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 27 يناير.. الطن مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 20500 جنيه. وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 20400 جنيه. وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 20300 جنيه. أسعار أعلاف الدواجن اليوم سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 19800 جنيه. سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 39000 جنيه. سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 40000 جنيه. أسعار خامات الأعلاف اليوم سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16500 جنيه. سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 17800 جنيه. سبب تذبذب سعر طن الأعلاف مؤخرا وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الجمعة الموافق 27 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.