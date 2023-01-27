انت الان تتابع خبر عاجل| سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة.. انفراجة في البيع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 27 يناير 2023، تراجع ملحوظ، أدى إلى انفراجة كبيرة في حركة البيع والشراء، وزاد إقبال المواطنين على شراء البيض، بعد العزوف المدة الماضية بسبب الارتفاع القياسي، حيث سجلت اليوم الكرتونة ثباتا مقارنة بـ سعر البيض أمسِ، وعلى الرغم من ثبات السعر المدة الحالية، فإنه يقف عند سعر قياسي وارتفاع غير طبيعي، يزيد عن السعر العادي أكثر من 30 جنيها في الكرتونة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في الأسواق، استقرارا، فتباع للمستهلك وفي المزارع بنفس أسعار أمسِ، لكنها لا تزل تغضب المواطنين، بسبب ثباتها عند السعر القياسي، بعد الصعود التاريخي بداية الشهر الحالي.

شهدت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة نحو 80 جنيهً.

شهدت سعره للمستهلك بداية من 85 إلى 90 جنيها.

وشهدت في منافذ التموين فسجل البيض الأحمر سعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم استقرارا فتباع بسعر من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة.

شهدت الكرتونة من 82 إلى 86 جنيها للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة.

سعر البيض البلدي في السوق

حققت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم من 88 إلى 95 جنيها للمستهلك، وفي المزرعة، بداية من 80 جنيهًا وتصل إلى 85 جنيها.