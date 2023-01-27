انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الجمعة في الروقان.. عيار 21 مستريح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 يناير 2023، استقرارها بشكل كبير، مع بداية التداول الصباحي في محال الصاغة، حيث انخفض بقيمة وصلت إلى 30 جنيها في عيار 21 مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الخميس.

سعر الذهب اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يناير 2023، في ظل تذبذب أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري، ما يساهم في تحديد سعرها وانخفاضها وارتفاعها.

سعر الذهب اليوم، يواصل تراجعه، بشكل ملحوظ، في الأسواق والمحال مقارنة بأسعار صباح أمسِ، وتزامنًا مع سعر الدولار المضطرب الآن، حيث انخفض جرام الذهب الواحد أكثر من 30 جنيهًا عن أمس.

سعر الذهب الآن

حسب آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة كالتالى:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

استقر جرام الذهب عيار 21 سجل لنحو 1760 جنيها، ويصل إلى سعر 1850 جنيها بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 عند نحو 2011 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

شهد نحو 1160جنيهات للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 18

حقق عيار 18 سعر بـ 1500 جنيه.