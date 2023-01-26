انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الخميس 26 يناير.. الطن مريح بالأسواق ياست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الخميس الموافق 26 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أول أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم في مصر

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 19100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر في مصر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

سعر كيس السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

سعر طن السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 20.16 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.05 سنت، وزاد عقد مايو 2023 بنسبة 0.05%، ليسجل 18.85 سنت للرطل، أي بمقدار ارتفاع 0.01 سنت.

فيما تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن للسلع، ونزل عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 546.70 دولار للطن، بمقدار تراجع 0.30 دولار، أي بنسبة 0.05%، بينما ارتفع عقد تداول مايو 2023 ليسجل 536.70 دولار للطن، بارتفاع قدره 0.20 دولار.