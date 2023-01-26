انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 26 يناير.. الطن يواصل انخفاضه ياتجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض أسعار الأعلاف اليوم، الخميس الموافق 26 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أول أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم