انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 26 يناير.. شوف الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الأرز الشعير اليوم، الخميس الموافق 26 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز أول أمس، كما تباين أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم