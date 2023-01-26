انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الخميس 26 يناير.. الطن مجنن الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الدقيق اليوم، الخميس الموافق 26 يناير 2023 وذلك في الأسواق المحلية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر الدقيق أمس، وسعر الدقيق أول أمس، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الدقيق بروتين 24

سجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 13750 جنيه.

أسعار الدقيق اليوم

سعر الدقيق بروتين 27

وسجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 13900 جنيها.

سعر الردة اليوم

سعر طن الردة عند مستوى 8500 جنيها.

سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

كما يتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث انخفض سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.