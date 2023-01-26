سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. عامل أزمة

رياض - احمد صلاح - لا يزل سعر الدولار اليوم في مصر هو الأهم والأكثر بحثًا على جوجل من بين العملات بسبب أهميته الكبيرة، واعتماد مختلف شرائح وفئات المجتمع المصري عليه في حياتهم اليومية، ولمدى تأثيره الكبير على سعر الجنيه المصري وقيمته، وخلال صباح اليوم ثبت سعره أمام الجنيه المصري مقارنة بـ سعر الدولار أمس الأربعاء.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سجل سعره نحو 29.95 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار الآن
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
شهد سعر 29.6 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل في بنك الإسكندرية قيمة 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
بلغ سعر الدولار الآن 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع داخل البنك الأهلي
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
شهد سعر 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ نحو 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.