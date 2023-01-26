انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. عامل أزمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا يزل سعر الدولار اليوم في مصر هو الأهم والأكثر بحثًا على جوجل من بين العملات بسبب أهميته الكبيرة، واعتماد مختلف شرائح وفئات المجتمع المصري عليه في حياتهم اليومية، ولمدى تأثيره الكبير على سعر الجنيه المصري وقيمته، وخلال صباح اليوم ثبت سعره أمام الجنيه المصري مقارنة بـ سعر الدولار أمس الأربعاء.

سعر الدولار اليوم