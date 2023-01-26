انت الان تتابع خبر انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الخميس.. مفاجأة عيار 21 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 26 يناير 2023، بشكل كبير، مع بداية التداول الصباحي في محال الصاغة، وانخفض بقيمة وصلت إلى 100 جنيه عن آخر 15 يومًا مضت، و20 جنيهًا مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الأربعاء.

سعر الذهب اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب اليوم الخميس 26 يناير 2023، في ظل تذبذب أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري، ما يساهم في تحديد سعرها وانخفاضها وارتفاعها.

شهد سعر الذهب اليوم، تراجعا بشكل ملحوظ، في الأسواق والمحال مقارنة بأسعار صباح أمسِ، وتزامنًا مع سعر الدولار المضطرب الآن، حيث انخفض جرام الذهب الواحد أكثر من 20 جنيهًا عن أمس.

سعر الذهب الآن

حسب آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالى:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ترجع جرام الذهب عيار 21 سجل لنحو 1760 جنيها، ويصل إلى سعر 1850 جنيها بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 عند نحو 2011 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

طرح نحو 1160جنيهات للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 18

بلغ عيار 18 سعر بـ 1500 جنيه.