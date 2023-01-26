انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الخميس.. يلا اشتري طبق حالا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 26 يناير 2023، استقرارها وحفاظها على سعرها القياسي والمرتفع نسبيًا مقارنة بالمدة الماضية، حيث سجلت اليوم الكرتونة ثباتا مقارنة بـ سعر البيض أمس، وعلى الرغم من ثبات السعر المدة الحالية، فإنه يقف عند سعر قياسي وارتفاع غير طبيعي، يزيد عن السعر العادي أكثر من 30 جنيها في الكرتونة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

واصلت سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق، استقرارا، فتباع للمستهلك وفي المزارع بنفس أسعار أمس، لكنها لا تزل تغضب المواطنين، بسبب ثباتها عند السعر القياسي، بعد الصعود التاريخي بداية الشهر الحالي، لتظل مستمرة على سعرها دون تراجع.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة نحو 80 جنيهً.

وشهد سعره للمستهلك بداية من 85 إلى 90 جنيها.

وفي منافذ التموين فسجل البيض الأحمر سعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض اليوم

شهد سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم استقرارا فتباع بسعر من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة.

وسجلت الكرتونة من 82 إلى 86 جنيها للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة.

سعر البيض البلدي في السوق

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم من 88 إلى 95 جنيها للمستهلك، وفي المزرعة، بداية من 80 جنيهًا وتصل إلى 85 جنيها.