انت الان تتابع خبر سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس.. البلدي صدم حبايبه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 26 يناير 2023، تذبذبها، وعدم استقرار الأسعار بأسواق الجملة، وللمستهلك، في ظل تزايد مستمر للسعر، ليصل الكيلو إلى سعر قياسي، وخلال صباح اليوم ثبتت على سعر أمس تزامنًا مع احتفالات المصريين بأعياد الشرطة وذكر ثورة 25 يناير، مقارنة بـ سعر بورصة الدواجن أمسِ.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 26 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، سواء سعر البيع جملة وللمستهلك:

غالبية الأصناف الشعبية للدواجن، واصلت استقرارها اليوم في ظل أعياد واحتفالات الشرطة، دون أي زيادة جديدة، وبعد الارتفاع القياسي في السعر المدة الماضية، إذ وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، ثباتا، واستقرت لتظل غالبية الأصناف محافظة على السعر القياسي، بعد أن وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد عن سعرها الطبيعي.

سعر البانيه اليوم

ثبت سعر كيلو البانية اليوم، ليسجل ما بين 120 و140 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

شهدت سعر الدواجن البيضاء اليوم، ليسجل الكيلو ما بين 45 جنيهًا إلى 55 جنيها في المزرعة، وللمستهلك سجل من 51 إلى 65 جنيها.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

شهدت الأسعار ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سعرها للمستهلك سجل من 65 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا، وتباع بـ 55 جنيها جملة في الأقل.

بورصة الكتاكيت اليوم

حقق سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 20 جنيها.

بلغ الكتكوت الأبيض بـ 10 جنيهات

أسعار الفراخ الساسو

حقق الساسو اليوم استقرارا لتصل إلى سعر ـ55 جنيهًا في المزرعة.

بلغ سعرها للمستهلك من 60 جنيهًا حتى 70 جنيه