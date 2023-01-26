انت الان تتابع خبر سعر الدولار الأسترالي الآن.. تراجع العملات أمام الجنيه اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 26 يناير 2023، أمام الجنيه المصري، تراجعًا في بعض العملات، وارتفاعا في البعض الآخر، لتواصل العملات بمختلفها تذبذبا واضطرابا جديدا أمام العملة المصرية، فارتفع سعر الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي، بينما تراجع سعر الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، وثبت سعر الريال السعودي، تبدأ البنوك صباح اليوم التداول بسعر مستقر، مقارنة بـأسعار العملات أمس الأربعاء.

أسعار العملات اليوم