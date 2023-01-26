سعر الدولار الأسترالي الآن.. تراجع العملات أمام الجنيه اليوم

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 26 يناير 2023، أمام الجنيه المصري، تراجعًا في بعض العملات، وارتفاعا في البعض الآخر، لتواصل العملات بمختلفها تذبذبا واضطرابا جديدا أمام العملة المصرية، فارتفع سعر الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي، بينما تراجع سعر الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، وثبت سعر الريال السعودي، تبدأ البنوك صباح اليوم التداول بسعر مستقر، مقارنة بـأسعار العملات أمس الأربعاء.
أسعار العملات اليوم
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
شهدت أسعار العملات اليوم في البنك المركزي، استقرارا، وواصلت ترجاعها في السوق السوداء، ويستمر التراجع المدة الحالية، لا سيما بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستقرار أوضاع الصرف في البنوك.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
الدولار الكندي الآن
شراء 22.28، وبيع 22.36
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55
الكرونا السويدي
سجل شراء 2.86، وبيع 2.88
الين الياباني الآن
سجل شراء 22.56، وبيع 22.71
سعر الجنيه الاسترليني
سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع
الفرنك السويسري اليوم
سجل شراء 32.4275، وبيع 32.5874
سعر اليورو اليوم
سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02
الكرون الدنماركي
سجل شراء 4.319، وبيع 4.339
الكورن النرويجي
سجل شراء 2.9896، وبيع 3.0113
سعر الدولار الأسترالي الآن
سجل شراء 20.62، وبيع 20.77
أسعار العملات العربية
الريال القطري الآن
سجل شراء 7.67، وبيع 8.19
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه
سجل سعر شراء 94.67، وبيع 97.09
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سجل للشراء 7.9628، وللبيع 7.98
الدينار الأردنى
سجل شراء الدينار الأردني 41.61، وسعر بيع 42.27
الريال العماني
سجل شراء 76.01، وبيع 77.92.
الدينار البحرينى
سجل شراء 77.39، وبيع 79.57
الدرهم الإماراتي اليوم
سجل شراء 8.15، وبيع 8.16