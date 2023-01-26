انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية.. راكب الصاروخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد سعر الدينار الكويتي من الأكثر بحثًا على جوجل يوميًا، بسبب أهمية عملة الكويت، وبعد صعودها خلال المدة الماضية بشكل تاريخي، لتسجل اليوم الخميس 26 يناير 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ سعر الدينار أمسِ، وتظل محافظة على السعر منذ 15 يومًا دون تغير، وتظل مرتفعة، عقب زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 26 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

تباينت الأسعار صباح اليوم سعر الدينار الكويتي في مصر نحو 97.66 جنيه للشراء، وسعر 97.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

تراجعت أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء، بعد ارتفاعه في البنك المركزي المصري ووصوله إلى مستوى تاريخي، على إثر القرار الأخير، بارتفاع سعر الفائدة 3%، ما هدد السوق الموازي وجعله في تراجع مستمر في غالبية العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار في البنك المركزي اليوم، استقرارا دون تحرك جديد، لا سيما بعد أن تخطى سعر البيع 95 جنيهًا بمنتصف تعاملات منتصف الشهر الحالي، ليسجل صباح اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 97.66 جنيه للشراء، وسعر 97.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 94.08 جنيه للشراء، وسعر 97.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل نحو 94.06 جنيه للشراء، وسعر 97.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 93.96 جنيه للشراء، وسعر 97.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل نحو 90.27 جنيه للشراء، 97.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 94.85 جنيه للشراء، وسعر 98.00 جنيه للبيع.

مقابل 94.76 جنيه للشراء، وسعر 97.93 جنيه للبيع أمس الإثنين

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سجل نحو 92.96 جنيه للشراء، وسعر 99.10 للبيع.