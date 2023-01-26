انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 26 يناير.. كيلو الكندوز بقي بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 26 يناير 2023 على استقرارها في الأسواق، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وأسعار اللحوم أول الأسبوع، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم