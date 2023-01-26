سعر الريال السعودي اليوم بالمصري الخميس.. افرحوا يا معتمرين

سعر الريال السعودي بالمصري

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم في البنوك المصرية والمصارف:

ثبت سعر الريال السعودي اليوم الخميس في نهاية الأسبوع على أسعار أمسِ، دون أي تغير جديد، في ظل ذبذبة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المصري 3%.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

واصل السوق الموازي، خسائره الكبيرة في كثير من العملات، من بينها الريال السعودي، الذي يستمر في تراجعه في السوق السوداء، بعد حالة اضطراب كبيرة في جميع العملات أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 8.29 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 8.29 جنيه للشراء، و8.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 8.30 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 8.30 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.