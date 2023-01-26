سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء.. تراجع كبير

انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء.. تراجع كبيروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا زال سعر الجنيه الاسترليني هو الشغل الشاغل من بين العملات المختلفة، بعدما استقر صباح اليوم الخميس 26 يناير 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعره صباح اليوم على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

شهدت أسعار صرف الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، صباح اليوم ثباتا، على أسعار أمسِ، دون أي زيادة أو انخفاض في البنوك المصرية والمصارف المرخصة لتداول العملات.

استقر سعر الجنيه الاسترليني في البنوك الرسمية والمصارف، لكنه واصل تراجعه في السوق السوداء، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي منذ مدة قريبة، لكن سرعان ما عاد في التراجع بشكل كبير أمام الجنيه المصري، لا سيما بعد ارتفاع أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري تحركا بنحو 36.76 جنيه للشراء و 36.87 جنيه

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

ثبت عند 36.65 جنيها للشراء، و36.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

طرح نحو 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل نحو 36.65 جنيها للشراء، و36.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل إلى 36.75 جنيها للشراء، و36.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

طرح نحو 36.65 جنيها للشراء، و36.80 جنيها للبيع

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل بنحو 36.75 جنيها للشراء، و36.70 جنيها للبيع.