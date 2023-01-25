انت الان تتابع خبر تسريبات نهاية ون بيس 1073.. تسبب في صدمة اعرف موعد عرض المسلسل الياباني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريبات نهاية ون بيس 1073، وهو الذي ينتظره الكثيرين بشوق كبير بعد توقفه، وهذا ما جعل العديد من الأشخاص يبحثون عنه باهتمام كبير، ويتابعون أيضاً كل الفصول الأخرى على الإنترنت.

موعد عرض مسلسل ون بيس الياباني

وأما عن الفصل الأخير في رواية الإنمي اليابانية مانجا ون بيس جاءت تحمل عنوان “وزن الذكريات”، وظهر على غلاف هذا الفصل شخصية كوين وهو يقوم بتحضير العديد من الأنواع المتنوعة من الفيروسات، وأيضاً شخصية سيزار يقوم بصنع فاكهة الشيطان، وشخصية جادجي يصنع الرمح، وظهر كوين بوزن زائد عما كان عليه في وقت سابق.

ومن المقرر أن يعرض الفصل الأخير من مسلسل ون بيس الياباني يوم 27 يناير 2023، وهو يكون آخر فصل يقدم هذه الشخصيات ومنها شخصية لوفي والقراصنة عن الجزيرة المفقودة والكنز الذي كشف عنه لهم ملك القراصنة قبل أن يموت، وأول عرض له كان في عام 1997 وازداد بعدها شغف المتابعين لمشاهدته ومتابعته.