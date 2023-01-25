انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 25 يناير.. شوف بكام بعد تذبذب الدولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تذبذب سعر قنطار القطن اليوم، الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أمس، وأسعار القطن نهاية الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وال تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق، والتي جاءت على النحو التالي.وتراوح سعر قنطار القطن لصنف جيزة 95 في الصعيد ما بين 5800 جنيها إلى 5850 جنيه، وذلك في محافظة أسيوط، وبلغ سعر قنطار القطن لصنف جيزة 96 عند 8250 جنيها بدمياط.

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي.

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حيث سجل سعر قنطار القطن جيزة 97 عند 5850 جنيه، وسعر 6000 جنيه لصنف جيزة 86، أما سعر صنف جيزة 94 سجل عند 6375 جنيها، وصنف جيزة 92 عند 5900 جنيه.

وكشف التجار أن وسجل سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد ما بين 5100 جنيه إلى 5200 جنيه في محافظة أسيوط، علما بأن إن سعر فتح المزاد سجل في المزاد الأخير عند 4675 جنيها كسعر افتتاحي لصنف جيزة 94.

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كما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.