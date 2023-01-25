انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الأربعاء 25 يناير.. شوفي الكيلو بكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر السكر اليوم، الأربعاء الموافق 25 يناير استقراره في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 19100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 22 جنيها.

سعر كيس السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

سعر طن السكر اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 19.86 سنت للرطل، بمقدار تراجع 0.02 سنت، ونزل عقد مايو 2023 بنسبة 0.11 %، ليسجل 18.60 سنت للرطل، أي بمقدار انخفاض 0.02 سنت.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن للسلع، وزاد عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 548.90 دولار للطن، بمقدار ارتفاع 1.20 دولار، أي بنسبة 0.22%، وارتفع عقد تداول مايو 2023 ليسجل 536.60 دولار للطن، بارتفاع قدره 1.20 دولار.