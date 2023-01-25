انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 25 يناير.. الطن شوية فوق وشوية تحت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الأرز الشعير اليوم، الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز نهاية الأسبوع، كما تباين أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 11200 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10900 جنيه.

أسعار الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16700 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15900 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 21 جنيها.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز اليوم عالميا

هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وسجل عقد مارس 2023، 18.140 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.085 دولار، أي بنسبة 0.47%، وانخفض عقد مايو 2023، بنحو 0.075 دولار، ليسجل 18.450 دولار للقنطار.