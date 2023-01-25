انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الأربعاء 25 يناير.. الزجاجة بكام في التموين؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الزيت اليوم، الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت أول أمس، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم في مصر