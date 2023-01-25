انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأربعاء 25 يناير.. الجرام طالع لفوق ياعريس والان مع التفاصيل

سعر الفضة اليوم في مصر

سجل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 عند 18.16 جنيها. سجل سعر جرام الفضة عيار 880 عند 19.98 جنيها. سجل سعر جرام الفضة عند 30.22 جنيها. سجل سعر أونصة الفضة عند 932.944 جنيها. سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,494.06 جنيها. سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,976.77 جنيها. أسعار الفضة اليوم سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 5,680.85 جنيها. سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 6,987.45 جنيها. سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 13,745.72 جنيها. سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 27,268.10 جنيه. سجل سعر أونصة الفضة عند 706.776 جنيها. سجل سعر جرام الفضة عيار 999 عند 22.68 جنيها. سعر جرام الفضة 925 اليوم سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 عند 21.75 جنيها. سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 925 عند 21.00 جنيها. سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 20.43 جنيها. سجل سعر جرام الفضة عند 22.54 جنيها. سجل سعر أونصة الفضة عند 701.198 جنيها. سعر جرام الفضة اليوم سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,127.21 جنيها. سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,254.41 جنيها. سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 4,508.82 جنيها. سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 5,636.03 جنيها. سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 11,272.05 جنيها. سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 22,544.11 جنيها.

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الأربعاء، الموافق 25 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة نهاية الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.