انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 25 يناير.. الكيلو مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 في الأسواق، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم منذ يومين، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم