سعر الجنيه الاسترليني في مصر الأربعاء.. وصل لكام الآن؟

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رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء ثباتا استقرارا، أمام الجنيه المصري، مع منتصف أيام الأسبوع بالنسبة للتداول المباشر للبنوك، حيث سجل مع بداية التداول اليوم 25 يناير 2023، ثباتا في السعر، دون تحرك جديد، ليثبت على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

سجلت أسعار صرف الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، اليوم، ثباتا، على أسعار أمسِ، دون أي زيادة أو انخفاض في البنوك المصرية والمصارف المرخصة لتداول العملات.

واصل الجنيه الاسترليني تراجعه في السوق السوداء، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي منذ مدة قريبة، لكنه عاد في التراجع بشكل كبير أمام الجنيه المصري، لا سيما بعد ارتفاع أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

شهد سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري استقرارا بنحو 36.20 جنيها للشراء و36.20 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

ثبت عند 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

طرح نحو 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

بلغ بنحو 36.75 جنيها للشراء و36.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل إلى 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

طرح نحو 36.55 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل بنحو 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.