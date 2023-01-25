انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء.. يلا اشتري متخافش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، استقرارا مع بَدْء المزاد العلني منذ قليل، بسوق العبور، دون تحرك لتحافظ علة السعر القياسي التي وصلت إليه غالبية الأصناف خاصة سعر السمك البوري والجمبري مقارنة بـ سعر السمك أمس.

سجلت أسعار الأسماك اليوم، ثباتا دون تحرك جديد، وانتعشت حركة البيع والشراء، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم البلدي والدواجن بشكل قياسي، لتنتعش الأصناف الشعبية من الأسماك اليوم.

لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

طرح سعر سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.

كما قشر البياض إلى 150 جنيها في بعض الأماكن، ويحافظ على ثباته.

سعر سمك الدنيس

طرح سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

وصل سعر كيلو السمك المجمد إلى نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة.

سعر السمك البوري اليوم

سجل سعر السمك البوري اليوم نحو 75 جنيها للكيلو، في سوق العبور.

شهدت أيضًا البوري للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا، ويباع الحجم الصغير 55 جنيها للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

حقق كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

أسعار السمك اليوم البلطي

حقق سعر السمك البلطي، صباح اليوم، فسجل 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور.

ثبت سعر البلطي للمستهلك من 30 إلى 45 جنيهًا.

طرح سعر البلطي متوسط الحجم من 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك.