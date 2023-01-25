انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء.. بكام بالجنيه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، استقراره أمام الجنيه المصري، وحفاظه على سعره المرتفع نسبيا، لا سيما وأنه من أهم أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ويحظى بشعبية كبيرة، واهتمام أكبر من مختلف فئات المجتمع المصري، بعد زيادته التاريخية، عقب زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وخلال اليوم شهد ثباتا مقارنة بـ سعر الدينار أمسِ.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

استقر صباح اليوم سعر الدينار الكويتي في مصر نحو 92.30 جنيه للشراء، و95.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

واصل سعر الدينار الكويتي، تراجعه في السوق السوداء، بعد ارتفاعه في البنك المركزي المصري، ووصله إلى مستوى تاريخي، على إثر القرار الأخير، بارتفاع سعر الفائدة 3%، ما هدد السوق الموازي وجعلها في تراجع مستمر.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدينار في البنك المركزي اليوم، استقرارا دون تحرك جديد، لا سيما بعد أن تخطى سعر البيع 95 جنيهًا بمنتصف تعاملات منتصف الشهر الحالي، لكنه سرعان ما عاد ليتراجع يوما بعد يوم، ومع صباح اليوم سجل في البنك المركزي المصري، نحو 96.21 للشراء، و97.32 للبيع.