الروسي بكام.. أسعار العملات اليوم في مصر

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-1-2023، استقرارها بشكل كبير، وحافظت على سعر منتصف الشهر الحالي، فثبتت منذ بداية التداول الأسبوع الحالي، أمام الجنيه المصري، لا سيما استقرار أسعار الدولار والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، لتبدأ البنوك صباح اليوم التداول بسعر مستقر، مقارنة بـأسعار العملات أمس الثلاثاء.
أسعار العملات اليوم
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
سجلت أسعار العملات اليوم في البنك المركزي، ثباتا، وتراجعت في السوق السوداء، ويستمر التراجع المدة الحالية، لا سيما بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستقرار أوضاع الصرف في البنوك.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
الدولار الكندي الآن
شراء 22.28، وبيع 22.36
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55
الكرونا السويدي
شراء 2.86، وبيع 2.88
الين الياباني الآن
شراء 22.56، وبيع 22.71
سعر الجنيه الاسترليني
سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع
الفرنك السويسري اليوم
شراء 32.4275، وبيع 32.5874
سعر اليورو اليوم
سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02
الكرون الدنماركي
شراء 4.319، وبيع 4.339
الكورن النرويجي
شراء 2.9896، وبيع 3.0113
سعر الدولار الأسترالي الآن
شراء 20.62، وبيع 20.77
أسعار العملات العربية
الريال القطري الآن
شراء 7.67، وبيع 8.19
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه
سعر شراء 94.67، وبيع 97.09
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر للشراء 7.9628، وللبيع 7.98
الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 41.61، وسعر بيع 42.27
الريال العماني
شراء 76.01، وبيع 77.92.
الدينار البحرينى
شراء 77.39، وبيع 79.57
الدرهم الإماراتي اليوم
شراء 8.15، وبيع 8.16