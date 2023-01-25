انت الان تتابع خبر الروسي بكام.. أسعار العملات اليوم في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-1-2023، استقرارها بشكل كبير، وحافظت على سعر منتصف الشهر الحالي، فثبتت منذ بداية التداول الأسبوع الحالي، أمام الجنيه المصري، لا سيما استقرار أسعار الدولار والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، لتبدأ البنوك صباح اليوم التداول بسعر مستقر، مقارنة بـأسعار العملات أمس الثلاثاء.

أسعار العملات اليوم