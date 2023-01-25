انت الان تتابع خبر سعر البيض اليوم الأربعاء في مصر.. الأحمر انتعش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر البيض اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، تباين كبير، مقارنة بـ سعر البيض أمس، إذ توقف مع صباح اليوم، عن الصعود، وعلى الرغم من ثبات سعره المدة الحالية، فإنه يقف عند سعر قياسي وارتفاع غير طبيعي، يزيد عن السعر العادي أكثر من 30 جنيها في الكرتونة، فأسعار البيض البلدي سجلت ارتفاعا قياسيا منذ ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وزاد الطبق الواحد أكثر من 20 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، استقرارا، للمستهلك وفي المزارع، حيث ثبت سعر كرتونة البيض اليوم، وثبتت عند السعر القياسي، بعد الصعود التاريخي بداية الشهر الحالي، لتظل مستمرة على سعرها دون تراجع.

شهد سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة سعر نحو 80 جنيهًا وشهد سعره للمستهلك بداية من 85 إلى 90 جنيها.

وفي منافذ التموين فسجل البيض الأحمر سعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض اليوم

تواصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم استقرارها، فسجلت من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة، وسجل من 82 إلى 86 جنيها للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة.

سعر البيض البلدي في السوق

شهدت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم من 88 إلى 95 جنيها للمستهلك، وفي المزرعة، بداية من 80 جنيهًا وتصل إلى 85 جنيها.