أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء.. بكام البانيه؟

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، بأسواق الجملة، وللمستهلك، دون أي زيادة جديدة، تزامنًا مع احتفالات المصريين بأعياد الشرطة وذكر ثورة 25 يناير، كما انخفض سعر كيلو البانيه بقيمة من 5 إلى 20 جنيها مقارنة بـ سعر بورصة الدواجن أمسِ.
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في مصر
سجلت غالبية الأصناف في الدواجن، استقرارا ملحوظا، دون أي زيادة جديدة، وبعد الارتفاع القياسي في السعر المدة الماضية، إذ وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد.
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، سجلت استقرارا كبيرا، محافظة على سعرها القياسي، وتظل غالبية الأصناف محافظة على السعر القياسي، بعد أن وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد عن سعرها الطبيعي.
سعر البانيه اليوم
تراجع كيلو البانية اليوم، ليسجل ما بين 120 و140 جنيها للكيلو.
سعر الدواجن البيضاء اليوم
استقر سعر الدواجن البيضاء اليوم، ليسجل ما بين 45 جنيهًا إلى 55 جنيها للكيلو في المزرعة، وللمستهلك سجل من 51 إلى 65 جنيها.
أسعار الدواجن الأمهات اليوم
بلغ الأسعار ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن البلدي اليوم
شهد سعرها للمستهلك من 65 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا، وتباع بـ 55 جنيها جملة في الأقل.
بورصة الكتاكيت اليوم
طرح سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 20 جنيها.
حقق الكتكوت الأبيض بـ 10 جنيهات
أسعار الفراخ الساسو
سجل الساسو اليوم استقرارا لتصل إلى سعر ـ55 جنيهًا في المزرعة.
سجل سعرها للمستهلك من 60 جنيهًا حتى 70 جنيه