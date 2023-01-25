انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء.. بكام البانيه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، بأسواق الجملة، وللمستهلك، دون أي زيادة جديدة، تزامنًا مع احتفالات المصريين بأعياد الشرطة وذكر ثورة 25 يناير، كما انخفض سعر كيلو البانيه بقيمة من 5 إلى 20 جنيها مقارنة بـ سعر بورصة الدواجن أمسِ.

أسعار الدواجن اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، سواء سعر البيع جملة وللمستهلك: