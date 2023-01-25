انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الأربعاء.. يلا اشتري واغتم الفرصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، استقرارا بشكل ملحوظ، حيث واصل تراجعه الكبيرة منذ الأسبوع قبل الماضي، إذ انخفض بقيمة 10 جنيهات صباح اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، في ظل تذبذب أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري، ما يساهم في تحديد سعرها وانخفاضها وارتفاعها.

سجل سعر الذهب اليوم، تراجعا بشكل ملحوظ، في الأسواق والمحال مقارنة بأسعار صباح أمسِ، وتزامنًا مع سعر الدولار المضطرب الآن، ويستقر المعدن النفيس خلال صباح اليوم.

سعر الذهب الآن

حسب آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء كالتالى:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

طرح جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1770 جنيها، ويصل إلى سعر 1850 جنيها بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 عند نحو2010 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

طرح نحو 1170جنيهات للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 18

بلغ عيار 18 سعر بـ 1510 جنيهات.