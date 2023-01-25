انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الأربعاء.. اعرف وصل كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا يزل سعر الدولار اليوم في مصر، ثابتا على آخر ارتفاع له المدة الماضية، وسجل مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، استقرارًا ملحوظا، دون تحرك جديد، ليظل محافظا على سعره أمام الجنيه، لا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري وتصريحاته الأخيرة مقارنة بـ سعر الدولار أمس الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم