سعر الدولار اليوم الأربعاء.. اعرف وصل كام

رياض - احمد صلاح - لا يزل سعر الدولار اليوم في مصر، ثابتا على آخر ارتفاع له المدة الماضية، وسجل مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، استقرارًا ملحوظا، دون تحرك جديد، ليظل محافظا على سعره أمام الجنيه، لا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري وتصريحاته الأخيرة مقارنة بـ سعر الدولار أمس الثلاثاء.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
استقر سعر 29.95 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل في بنك الإسكندرية قيمة 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
شهد سعر 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ نحو 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار الآن
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
شهد سعر 29.6 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
بلغ سعر الدولار الآن 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع داخل البنك الأهلي