انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في مصر الثلاثاء.. ياترى وصل كام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء استقرارا، أمام الجنيه المصري، مع منتصف أيام الأسبوع بالنسبة للتداول المباشر للبنوك، حيث سجل مع بداية التداول اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ثباتا في السعر، دون تحرك جديد، ليثبت على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس.

سعر الجنيه الاسترليني