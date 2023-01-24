سعر الجنيه الاسترليني في مصر الثلاثاء.. ياترى وصل كام؟

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء استقرارا، أمام الجنيه المصري، مع منتصف أيام الأسبوع بالنسبة للتداول المباشر للبنوك، حيث سجل مع بداية التداول اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ثباتا في السعر، دون تحرك جديد، ليثبت على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس.
سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري استقرارا بنحو 36.20 جنيها للشراء و36.20 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB
استقر عند 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي
سجل نحو 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية
طرح بنحو 36.75 جنيها للشراء و36.80 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وصل إلى 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر
بلغ نحو 36.55 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع
سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس
طرح بنحو 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء
يواصل الجنيه الاسترليني، تراجعه المفاجئ في السوق السوداء، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي منذ مدة قريبة، لكنه عاد في التراجع بشكل كبير أمام الجنيه المصري، لا سيما بعد ارتفاع أسعار العملات في البنك المركزي المصري.