انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي بالمصري الثلاثاء.. بشرى للمعتمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي في البنوك العاملة في مصر، لتسجل العملة السعودية ثباتا، في بشرى سارة للراغبين في أداء العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم في البنوك المصرية والمصارف:

سعر الريال السعودي بالمصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم على أسعار أمسِ، دون أي تغير جديد، في ظل ذبذبة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

يشهد السوق الموازي، اضطرابا كبيرًا في جميع العملات أمام الجنيه المصري، وخلال المدة الحالية تشهد عملة المملكة، تراجعا يومًا بعد يوم، بعد استقرار الأسعار في المنافذ الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع