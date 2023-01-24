انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء.. البوري زعل حبايبه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، استقرارا مع بَدْء المزاد العلني منذ قليل، بسوق العبور، دون تحرك أو صعود أي من أصنافها بشكل غير طبيعي، لتحافظ علة السعر القياسي التي وصلت إليه غالبية الأصناف خاصة سعر السمك البوري والجمبري مقارنة بـ سعر السمك أمس.

استقرت أسعار الأسماك اليوم، دون تحرك جديد، وانتعشت حركة البيع والشراء، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم البلدي والدواجن بشكل قياسي، لتنتعش الأصناف الشعبية من الأسماك اليوم، ويفضل المواطن شرائها.

لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سجل سعر سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد ويصل إلى 150 جنيها في بعض الأماكن، ويحافظ على ثباته.

سعر السمك البوري اليوم

شهد سعر السمك البوري اليوم بنحو 75 جنيها للكيلو، في سوق العبور.

سجل للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا، ويباع الحجم الصغير 55 جنيها للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

حقق كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

طرح سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

وصل سعر كيلو السمك المجمد إلى نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار السمك اليوم البلطي

حقق سعر السمك البلطي، صباح اليوم، فسجل 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور.

ثبت سعر البلطي للمستهلك من 30 إلى 45 جنيهًا.

طرح سعر البلطي متوسط الحجم من 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك.