انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي الآن في مصر.. “العالي عالي”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الكويتي اليوم، صباح اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، استقرارا، لا سيما وأنه من أهم أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ويحظى بشعبية كبيرة، واهتمام أكبر من مختلف فئات المجتمع المصري، بعد زيادته التاريخية، عقب زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ومع بدء تعاملات البنوك، صباح اليوم، استقر سعر صرف الدينار أمام العملة المصرية، مقارنة بـ سعر الدينار أمسِ.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

سجل سعر الدينار الكويتي، تراجعا كبيرًا في السوق السوداء، بعد ارتفاعه في البنك المركزي المصري، ووصله إلى مستوى تاريخي، على إثر القرار الأخير، بارتفاع سعر الفائدة 3%، ما هدد السوق الموازي وجعلها في تراجع مستمر.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

استقر صباح اليوم سعر الدينار الكويتي في مصر نحو 92.30 جنيه للشراء، و95.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدينار في البنك المركزي اليوم، ثباتا دون تحرك جديد، لا سيما بعد أن تخطى سعر البيع 95 جنيهًا بمنتصف تعاملات منتصف الشهر الحالي، لكنه سرعان ما عاد ليتراجع يوما بعد يوم، ومع صباح اليوم سجل في البنك المركزي المصري، نحو 96.21 للشراء، و97.32 للبيع.