انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الثلاثاء 24 يناير.. الطن بيشرب من البحر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الذرة اليوم، الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 12550 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 12550 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 12350 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 12350 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس بمقدار 3 سنتات إلى 669.25 سنت للبوشل، وصعد عقد مايو ببداية تعاملات اليوم، عند 567.50 سنت للبوشل، بمقدار ارتفاع 2.50 سنت.

وعلى صعيد أخر، فقد استقرت سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 11750 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 11550 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

صعدت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وارتفع عقد مارس لتداول القمح بمقدار 4.25 سنت، ليسجل العقد 724.25 سنت للبوشل، وارتفع عقد مايو لتداول القمح 4 سنتات، ليزيد العقد الآجل إلى 732 سنتًا للبوشل بتعاملات اليوم.