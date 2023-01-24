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أسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء.. الدولار في العالي

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رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم  الثلاثاء 24-1-2023، وحافظت على سعر منتصف الشهر الحالي، وثبتت منذ بداية التداول الأسبوع الحالي، أمام الجنيه المصري، لا سيما استقرار أسعار الدولار والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، لتبدأ البنوك صباح اليوم التداول بسعر مستقر، مقارنة بـ أسعار العملات أمس الإثنين.

أسعار العملات اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، في البنك الأهلي المصري، وفي السوق الموازية:

سعر العملات في السوق السوداء اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم  في البنك المركزي وانخفضت في السوق السوداء، ويستمر التراجع المدة الحالية، لا سيما بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستقرار أوضاع الصرف في البنوك.

أسعار الصرف الرسمية

طرحت أسعار الصرف الرسمية للعملات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  في البنك الأهلي المصري وجاءت كالتالي

أسعار العملات الأجنبية

الدولار الكندي الآن

شراء 22.2809، وبيع 22.3664

الكرونا السويدي

شراء 2.8621، وبيع 2.8861

الين الياباني الآن

شراء 22.5629، وبيع 22.7152

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55

سعر الجنيه الاسترليني

سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع

الفرنك السويسري اليوم

شراء 32.4275، وبيع 32.5874

الكرون الدنماركي

شراء 4.319، وبيع 4.339

الكورن النرويجي

شراء 2.9896، وبيع 3.0113

سعر اليورو اليوم

سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02

سعر الدولار الأسترالي الآن

شراء 20.6206، وبيع 20.775

أسعار العملات العربية

الريال القطري الآن

شراء 7.6795، وبيع 8.1967

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر شراء 94.6706، وبيع 98.0905

الريال العماني

شراء 76.0152، وبيع 77.9221.

الدينار البحرينى

شراء 77.3902، وبيع 79.5756

الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 8.1592، وبيع 8.1679

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر  للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898

الدينار الأردنى

سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع  42.2714

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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