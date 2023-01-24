انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء.. الدولار في العالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-1-2023، وحافظت على سعر منتصف الشهر الحالي، وثبتت منذ بداية التداول الأسبوع الحالي، أمام الجنيه المصري، لا سيما استقرار أسعار الدولار والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، لتبدأ البنوك صباح اليوم التداول بسعر مستقر، مقارنة بـ أسعار العملات أمس الإثنين.

أسعار العملات اليوم