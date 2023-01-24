أسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء.. الدولار في العالي

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-1-2023، وحافظت على سعر منتصف الشهر الحالي، وثبتت منذ بداية التداول الأسبوع الحالي، أمام الجنيه المصري، لا سيما استقرار أسعار الدولار والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، لتبدأ البنوك صباح اليوم التداول بسعر مستقر، مقارنة بـ أسعار العملات أمس الإثنين.
أسعار العملات اليوم
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
استقرت أسعار العملات اليوم في البنك المركزي وانخفضت في السوق السوداء، ويستمر التراجع المدة الحالية، لا سيما بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستقرار أوضاع الصرف في البنوك.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
الدولار الكندي الآن
شراء 22.2809، وبيع 22.3664
الكرونا السويدي
شراء 2.8621، وبيع 2.8861
الين الياباني الآن
شراء 22.5629، وبيع 22.7152
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55
سعر الجنيه الاسترليني
سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع
الفرنك السويسري اليوم
شراء 32.4275، وبيع 32.5874
الكرون الدنماركي
شراء 4.319، وبيع 4.339
الكورن النرويجي
شراء 2.9896، وبيع 3.0113
سعر اليورو اليوم
سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02
سعر الدولار الأسترالي الآن
شراء 20.6206، وبيع 20.775
أسعار العملات العربية
الريال القطري الآن
شراء 7.6795، وبيع 8.1967
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه
سعر شراء 94.6706، وبيع 98.0905
الريال العماني
شراء 76.0152، وبيع 77.9221.
الدينار البحرينى
شراء 77.3902، وبيع 79.5756
الدرهم الإماراتي اليوم
شراء 8.1592، وبيع 8.1679
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898
الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع 42.2714