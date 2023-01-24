انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 24 يناير.. الطن محير الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الأرز الشعير اليوم، الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز نهاية الأسبوع، كما ارتفع أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 11100 جنيه.