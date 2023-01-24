انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. الفرخة سعرها عالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، على استقرارها في حركة البيع والشراء، بسبب ثبات السعر مقارنة بـ سعر بورصة الدواجن أمسِ، فسجلت غالبية الأصناف، استقرارا دون تغير جديد بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، إذ وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، سواء سعر البيع جملة وللمستهلك:

تشهد غالبية الأصناف في الدواجن ثباتا ومحافظة على السعر القياسي، فوصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد، وكذلك سعر الفراخ البلدي، التي سجلت أكبر ارتفاع تاريخي لها منذ تداولها في الأسواق.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، سعرا قياسيا وتظل غالبية الأصناف محافظة على السعر القياسي، حيث وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد عن سعرها الطبيعي.

سعر البانيه اليوم

شهد كيلو البانية اليوم بسعر ما بين 130 و140 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجلت سعر الدواجن البيضاء اليوم، ما بين 45 جنيهًا إلى 55 جنيها للكيلو في المزرعة، وسجلت من 51 إلى 65 جنيها للمستهلك.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

بلغ الأسعار ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

شهد سعرها للمستهلك شهد من 65 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا، وتباع بـ 55 جنيها جملة في الأقل.

بورصة الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 20 جنيها.

بلغ الكتكوت الأبيض بـ 10 جنيهات

أسعار الفراخ الساسو

طرح الساسو اليوم استقرارا لتصل إلى سعر ـ55 جنيهًا في المزرعة.

وصل سعرها للمستهلك من 60 جنيهًا حتى 70 جنيها.