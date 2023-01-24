انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الثلاثاء 24 يناير.. اشتري أحلى هدية لعروستك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الفضة اليوم الثلاثاء، الموافق 24 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة نهاية الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم