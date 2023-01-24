سعر السكر اليوم الثلاثاء 24 يناير.. الكيلو بكام للمستهلك؟

رياض - احمد صلاح -استقر سعر السكر اليوم، الثلاثاء الموافق 24 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر السكر اليوم
سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 19100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.
أسعار الجلوكوز
كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.
أسعار النشا الغذائي
واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.
سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم
سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 22 جنيها.
سعر كيس السكر في التموين
سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.
سعر طن السكر اليوم عالميا
انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 19.58 سنت للرطل، وهبط عقد مايو 2023 بنسبة 0.54%، ليسجل 18.34 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.10 سنت