انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الثلاثاء 24 يناير.. الكيلو بكام للمستهلك؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -استقر سعر السكر اليوم، الثلاثاء الموافق 24 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم