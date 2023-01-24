انت الان تتابع خبر سعر البيض اليوم الثلاثاء في مصر.. الطبق بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر البيض اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، وتوقف عن الصعود لليوم الرابع على التوالي، وعلى الرغم من ثبات سعره المدة الحالية، إلا أنه وقفه عند سعر قياسي وارتفاع غير طبيعي، يزيد عن السعر العادي أكثر من 30 جنيها في الكرتونة، حيث سجلت أسعار البيض البلدي ارتفاعا قياسيا منذ ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

استقر سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق للمستهلك وفي المزارع، حيث استقرت سعر كرتونة البيض اليوم، وثبتت عند السعر القياسي، بعد الصعود التاريخي بداية الشهر الحالي، لتظل مستمرة على سعرها دون تراجع.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة سعر نحو 80 جنيهًا وشهد سعره للمستهلك بداية من 85 إلى 90 جنيها.

وفي منافذ التموين فسجل البيض الأحمر سعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة، وسجل من 82 إلى 86 جنيها للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة.

سعر البيض البلدي في السوق

شهدت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم من 88 إلى 95 جنيها للمستهلك، وفي المزرعة، بداية من 80 جنيهًا وتصل إلى 85 جنيها.