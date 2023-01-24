انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الثلاثاء 24 يناير.. الطن حبة فوق وحبة تحت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الدقيق اليوم، الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، في الأسواق المحلية، فيما تكون تلك الأسعار التالية بالمقارنة بسعر الدقيق أمس، وسعر الدقيق أول أمس، وتختلف حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الدقيق بروتين 24

فيما سجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 13750 جنيه.

أسعار الدقيق اليوم

سعر الدقيق بروتين 27

كما سجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 13900 جنيها.

سعر الردة اليوم

سعر طن الردة عند مستوى 8500 جنيها.

سعر كيلو الدقيق اليوم

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم

ويتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث انخفض سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.