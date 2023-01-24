انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 24 يناير.. الطن مفرح التجار معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الأعلاف اليوم، الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 انخفاضها في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم