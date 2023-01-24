سعر الدولار اليوم اليوم الثلاثاء.. مستريح في مكانه

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر، على ثباته وبدأ تعاملات الثلاثاء 24 يناير 2023، باستقرار ملحوظ، دون تحرك جديد، ويحافظ الجنيه على سعره منذ 10 أيام أمام الدولار، بعد قرار البنك المركزي المصري وتصريحاته الأخيرة مقارنة بـ سعر الدولار أمس الإثنين.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل في بنك الإسكندرية قيمة 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
شهد سعر 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ نحو 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار الآن
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
شهد سعر 29.6 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
بلغ سعر الدولار الآن 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع داخل البنك الأهلي.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
استقر سعر 29.95 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.