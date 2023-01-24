انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم اليوم الثلاثاء.. مستريح في مكانه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر، على ثباته وبدأ تعاملات الثلاثاء 24 يناير 2023، باستقرار ملحوظ، دون تحرك جديد، ويحافظ الجنيه على سعره منذ 10 أيام أمام الدولار، بعد قرار البنك المركزي المصري وتصريحاته الأخيرة مقارنة بـ سعر الدولار أمس الإثنين.

سعر الدولار اليوم