انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الثلاثاء 24 يناير.. شوفي الزجاجة بكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر الزيت اليوم، الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت منذ يومين، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع محتوي بلس سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم في مصر