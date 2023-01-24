انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24 يناير.. كيلو الكندوز وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت أسعار اللحوم اليوم، الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، على ثباتها في الأسواق، وذلك بالرغم من تباينها الأيام الماضية، وتختلف الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم أول أمس، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم