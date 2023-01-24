انت الان تتابع خبر والان مع التفاصيل انخفاض سعر الذهب اليوم.. اعرف عيار 21 بكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، بشكل ملحوظ، ليواصل سلسلة تراجع كبيرة منذ الأسبوع الماضي، وينخفض بقيمة 10 جنيهات صباح اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الأحد.

سعر الذهب اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، في ظل تذبذب أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري، ما يساهم في تحديد سعرها وانخفاضها وارتفاعها.

سعر الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب اليوم، بشكل ملحوظ، في الأسواق والمحال مقارنة بأسعار صباح أمسِ، وتزامنًا مع سعر الدولار المضطرب الآن، ويستقر المعدن النفيس خلال صباح اليوم.

سعر الذهب الآن

حسب آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالى:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهدت جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1760 جنيها، ويصل إلى سعر 1850 جنيها بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 عند نحو2010 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل نحو 1170جنيهات للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 18

طرح عيار 18 سعر بـ 1510 جنيهات.